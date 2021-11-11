الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و225 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2021 - 13:02

الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و225 إصابة جديدة بكورونا

منذ 20 mins 11 November، 2021
كورونا
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أنه تم تسجيل 6 وفيات و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 7، جنين 18، بيت لحم 12، الخليل 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 15، نابلس 8، طولكرم 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 138″، وتابعت “تم تسجيل 3 وفيات بكورونا في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في طولكرم، حالة في نابلس”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 5، جنين 15، بيت لحم 28، الخليل 44، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 24، نابلس 9، طولكرم 5، أريحا والأغوار 5، قلقيلية 3، سلفيت 0، قطاع غزة 333”.

المصدر: فلسطين اليوم

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