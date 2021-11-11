قوى الأمن: توقيف شخصين بجرائم محاولة قتل ونقل أسحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2021 - 13:02

قوى الأمن: توقيف شخصين بجرائم محاولة قتل ونقل أسحلة

منذ 55 mins 11 November، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية في حقهم، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 10-11-2021 وفي محلتي الصويري وزحلة، من توقيف كل من: ب.ش (مواليد عام 1986، لبناني) وخ.أ (مواليد عام 1985، لبناني).

الاول مطلوب للقضاء بموجب 13 ملاحقة قضائية بجرائم محاولة قتل وتبييض أموال وتهريب أجانب ونقل أسلحة وذخائر. والثاني يوجد في حقه 4 ملاحقات قضائية بجرائم قتل ونقل أسلحة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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