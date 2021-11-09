العدو الاسرائيلي يمدد الاعتقال الاداري بحق أسير فلسطيني مضرب عن الطعام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 17:04

العدو الاسرائيلي يمدد الاعتقال الاداري بحق أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

منذ 49 mins 9 November، 2021
الاسير علاء الاعرج
عربي وإقليمي - فلسطين

قررت محكمة في كيان العدو الاسرائيلي الثلاثاء تمديد اعتقال الأسير علاء الأعرج  المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وقالت زوجة الأسير الأعرج إن “محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال علاء حتى يوم الخميس لتقديم لائحة اتهام”.

وكان المحامي جواد بولس، قد أكد في وقت سابق أن جلسة ستُعقد في المحكمة العسكرية للاحتلال في “سالم” الثلاثاء للأسير علاء الأعرج من طولكرم، المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأوضح المحامي ان “المحكمة ستُعقد بهدف تمديد توقيفه حتى الخميس لاستكمال الإجراءات القضائية وإعداد لائحة اتهام بحقه”، ولفت إلى أنه “من المرجح أن يتم إلغاء أمر اعتقاله الإداري”.

المصدر: فلسطين اليوم

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