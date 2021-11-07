3 إصابات باعتداء للمستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في جنوب الخليل بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة فلسطينيين الأحد في اعتداء للمستوطنين الصهاينة على أهالي تجمع الثعلة، شرق يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عددا من المستوطنين هاجموا تجمع للفلسطينيين، واعتدوا على المواطنين بالضرب”، وأوضحت أن “المستوطنين اعتدوا على المواطن يوسف عوض، وعلى زوجته وسيدة أخرى من أقربائه بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابتهم برضوض”.

وأشارت المصادر إلى أن “مستوطنين اثنين كانا يرعيان أغنامهما قرب منازل المواطنين في تجمع الثعلة، وهاجموا بعدها المواطنين في منازلهم، برفقة أكثر من 20 مستوطنا”.

المصدر: فلسطين اليوم