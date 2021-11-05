مشاركة فنية متميزة للتشكيلية اللبنانية مجد رمضان في مهرجان كتارا 2021

في أجواء فنية عالمية، ضمن فعاليات قطر عاصمة الثقافة الإسلامية 2021، افتتح الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان قطر الدولي للفنون وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد لافتٍ من الفنانين المشاركين من مختلف الجنسيات.

ويشار إلى أنّ كتارا نظمت هذا المهرجان بالتعاون مع شركة مابس العالمية من 25 إلى 28 أكتوبر الفائت بمشاركة أكثر من 300 فنان وفنانة من 65 دولة.

وقد انطلق المهرجان بافتتاح معارضه التشكيلية الأربعة التي توزعت على مبنيي18و19 وضمت عددا كبيرا من اللوحات والأعمال الفنية المتنوعة التي تناولت مواضيع مختلفة وفق مدارس فنية متعددة وقدمت تجارب فنية متميزة. كما استمتع الحضور بعزف إحدى الفرق الموسيقية.

في اليوم الثالث من المهرجان ، أقيمت ستة فصول رئيسية من قبل الضيوف المحترمين عبد الله يوسف الملا من قطر ، لينيا كاثرن برجولا من الولايات المتحدة الأمريكية ، مسيح أحمد أحمدي ومعصومة جهانبين شلكوحي من إيران ، مجد رمضان من لبنان ويونيس كايزرليس من اليونان.

وعن تجربتها قالت التشكيلية مجد رمضان إنها:”تجربة متميزة وفريدة من نوعها مع جامعة الكبار والتي ضمت حوالي 17 فنانة، واثبتنا اننا ظاهرة متفردة في العالم العربي من خلال برنامج جامعة الكبار في الجامعة الاميركية في بيروت”.

المصدر: موقع المنار