إقالة قادة الغواصة النووية الأمريكية التي اصطدمت بجبل بحري

أعلنت البحرية الأمريكية أن الضباط الذين قادوا الغواصة النووية الأمريكية التي اصطدمت بجبل بحري في بحر الصين الجنوبي مؤخرا، قد أقيلوا من مواقعهم على خلفية فقدانهم ثقة قيادتهم.

وقال نائب قائد الأسطول الأمريكي السابع الأميرال كارل توماس إنه “كان من المتاح تجنب الحادث لو تم اتخاذ قرار حكيم واتباع إجراءات مناسبة”.

وأشار توماس إلى أن ثلاثة من كبار ضباط الغواصة بينهم قائدها كاميرون الجيلاني، فقدوا مناصبهم، موضحا أن “الغواصة لا تزال في قاعدة “غوام” لتقييم الأضرار التي لحقت بها، قبل أن تبحر إلى الولايات المتحدة للصيانة”.

واصطدمت غواصة “يو أس أس كونيكتيكوت” بجسم مجهول في الأعماق مطلع أكتوبر الماضي، في المياه الدولية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما أدى إلى إصابة 11 فردا من طاقمها.

المصدر: وكالات