وزير الداخلية استقبل طالوزيان وشهيب وأبو الحسن وفاعليات وعرض مع نقيب محامي الشمال شؤونا قضائية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه ظهر اليوم، على التوالي، النائبين جان طالوزيان وأكرم شهيب، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون مناطقهما.

والتقى رئيس بلدية بلاط – جبيل عبده عتيق ونائب رئيس بلدية جبيل رالف صليبا، وبحث معهما في شؤون مدينة جبيل وجوارها على كل المستويات.

وبعد الظهر، التقى الوزير مولوي نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، وتم البحث في شؤون قضائية وقانونية عامة.

كما استقبل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، وتم البحث في للتطورات على الساحة اللبنانية.

والتقى ايضا النائب السابق كريم الراسي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام