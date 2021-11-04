روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19

سجلت روسيا الخميس، رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات اليومية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بعد إحصاء 1195 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضي، وليتجاوز بذلك عدد الوفيات المسجلة جراء الوباء في روسيا 243 ألف حالة وفاة.

وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، فقد “تم تسجيل 1195 وفاة جديدة بجائحة “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 243255 حالة”، موضحا أن “عدد الوفيات في العاصمة موسكو بلغ 97 حالة تليها سانت بطرسبرغ 75 حالة ثم ضواحي موسكو 52 حالة”.

وأضاف البيان أنه “تم تسجيل 40217 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8673860 حالة”، ما يشير أيضا إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس (40443 حالة). وأوضح البيان أنه “تم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بإحصاء 6305 إصابة، تليها سانت بطرسبرغ بـ 3271 حالة ثم ضواحي موسكو بـ 2732 حالة”.

فيما أشار إلى أنه “بلغ إجمالي حالات التعافي 7447366 بعد خروج 31928 مريضا من المستشفيات منذ الأمس”.

هذا واتخذت السلطات الروسية خطوات وتدابير لمكافحة ارتفاعات قياسية لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة. وبالإضافة إلى تكثيف حملات التطعيم، فرضت عطلة رسمية لمدة أسبوع مدفوعة الأجر، من 28 تشرين الأول/أكتوبر حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

المصدر: سبوتنيك