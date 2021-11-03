محمود عباس يلتقي نظيره الإيطالي في روما – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2021 - 00:30

محمود عباس يلتقي نظيره الإيطالي في روما

منذ 1 ساعة 2 November، 2021
محمود عباس
عربي وإقليمي - فلسطين

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في روما، وجرى خلال اللقاء عرض مستجدات القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الذي عقده الرئيسان في قصر “كيرينالي” الرئاسي في العاصمة الإيطالية، أطلع عباس نظيره الإيطالي على “آخر تطورات القضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين”، وعلى “الجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.

بدوره، أعلن الرئيس الإيطالي عن “دعم بلاده للحقوق الفلسطينية”.

ووصل عباس، يوم يوم الإثنين، إلى روما في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس، يلتقي فيها إلى جانب الرئيس الإيطالي، رئيس الوزراء ماريو دراغي، والبابا فرنسيس.

المصدر: وكالة وفا

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة