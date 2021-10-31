الخارجية اللبنانية ترحب ببيان الخارجية العمانية: نحرص على أفضل العلاقات مع الاخوان الخليجيين والعرب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 13:44

الخارجية اللبنانية ترحب ببيان الخارجية العمانية: نحرص على أفضل العلاقات مع الاخوان الخليجيين والعرب

منذ 48 mins 31 October، 2021
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بـ”البيان الصادر عن وزارة الخارجية العمانية، والذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، ودعت الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والإستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأكدت الوزارة “حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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