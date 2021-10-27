حزب الله استنكر الاعتداء الارهابي في ديالى: لتوحد العراقيين وتكاتفهم لملاحقة فلول “داعش”

استنكر حزب الله “الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي الوهابي على قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى العراقية وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى”.

وقال حزب الله في بيان له الاربعاء إن “هذا الهجوم الغادر يكشف أن تنظيم داعش لا يزال أحد أكبر الأخطار التي تتهدد العراق ووحدته الوطنية وأن الدول الراعية والداعمة له مستمرة في عدوانها على العراق وأمنه واستقراره”.

واعرب حزب الله عن “تضامنه مع الشعب العراقي العزيز”، ورأى ان “هذه الجريمة المدانة تستدعي توحد العراقيين وتكاتفهم وبذل أقصى الجهود الممكنة لملاحقة فلول هذا التنظيم المجرم واجتثاثه وتخليص العراقيين من شره”.

ولفت حزب الله الى ان “الشعب العراقي الذي كان له باعٌ طويلٌ في محاربة الإرهاب بجيشه الوطني وحشده الشعبي وفصائله المقاومة، قادر على انجاز هذه المهمة وصون العراق من الأخطارالتي تتهدده”، وتقدم من “الشعب العراقي العزيز والمظلوم وقيادته الدينية والرسمية والحزبية بأحر التعازي والمواساة”، واضاف “نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى وللعراق الحبيب السلامة والازدهار”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله