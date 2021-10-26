الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 وفيات و375 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 7 وفيات و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أنه “تم تسجيل 5 وفيات في قطاع غزة وحالتان من جنين”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 9، طوباس 6، جنين 17، قلقيلية 4، الخليل 31، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 11، رام الله والبيرة 22، نابلس 10، سلفيت 1، طولكرم 3، قطاع غزة 256”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 12، طوباس 7، جنين 33، قلقيلية 7، الخليل 35، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 21، نابلس 16، سلفيت 4، طولكرم 16، قطاع غزة 789”.

المصدر: فلسطين اليوم