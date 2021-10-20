كورونا في هولندا.. الإصابات تقفز بـ44% مع تزايد الضغط على المستشفيات

قفزت حالات الإصابة الجديدة بكورونا في هولندا بنسبة 44% في أسبوع حتى اليوم الثلاثاء، ما اضطر العديد من المستشفيات لتقليص الرعاية الاعتيادية من أجل استقبال عدد الإصابات المتزايد.

وأظهرت بيانات رسمية أن الإصابات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية يوليو لتبلغ 25751 إصابة، مسجلة ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تخفيف الكثير من إجراءات التباعد الاجتماعي في هولندا الشهر الماضي.

وتم تسجيل نحو 48 وفاة بكوفيد-19، وهي نسبة تعادل مثلي وفيات الأسبوع السابق.

وزاد دخول المستشفيات في البلاد التي يقطنها 17.5 مليون نسمة بمعدل الخمس مقارنة بالأسبوع السابق، وعاد الآن إلى مستوى سبتمبر.

ودفع ذلك عددا من المستشفيات إلى تقليص الرعاية الطبية الاعتيادية، من خلال إرجاء العمليات المزمعة أو قصر الجراحات على الحالات شديدة الخطورة، خاصة في المناطق التي توجد بها معدلات تطعيم منخفضة.

المصدر: وكالة رويترز