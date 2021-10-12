باسيل: نحذر من محاولة الغاء البطاقة التمويلية والناس لا يحتملون ما جرى بالرفع الفجائي للدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 18:32

باسيل: نحذر من محاولة الغاء البطاقة التمويلية والناس لا يحتملون ما جرى بالرفع الفجائي للدعم

منذ 1 ساعة 12 October، 2021
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