باسيل: نحذر من محاولة الغاء البطاقة التمويلية والناس لا يحتملون ما جرى بالرفع الفجائي للدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 18:32
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رئاسة الجمهورية: نسأل نقابة الصحافة عن موقفها من الإساءة المستمرة لموقعها ولشخص الرئيس من قبل إحدى الصحف
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لوضع خطة موحدة للتعافي مع التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد والعمل الحكومي يتركز على الكهرباء
القاضي البيطار تبلغ دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين خليل وزعيتر ما استدعى وقف جلسات التحقيق
الوكالة الوطنية: قبل أن يتسلم القاضي بيطار دعوى الرد رفض طلبات محامي خليل وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يحذّر من تسييس قضية المرفأ الوطنية بتحويل القضاء أداة للانتقام السياسي الذي يطمس الحقيقة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للقاضي بيطار: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة ودون ذلك خيانة للشهداء
القاضي علي إبراهيم ادعى على كل من مارون الصقر وأحمد الزين وسعد الله الصلح بجرم تهريب بضائع وإحتكار
الرئيس عون يطلع من وزير التربية على الإجراءات المتخذة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية
باسيل في مستهل خلوة تكتل لبنان القوي: لدينا الحلول ولكن ليس لدينا وحدنا القدرة على تنفيذها
الجيش اللبناني: النيترات في عرسال لا تحتوي على أي مركبات كيميائية تدخل في تصنيع المتفجرات
الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة "العال" الإسرائيلية للطيران في كيان العدو توقعان اتفاقية تعاون
وزيرا خارجية الأردن وإيران يناقشان في "اتصال هاتفي" سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
المفوضية العليا للانتخابات في العراق فتحت باب الطعون بنتائج الانتخابات
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات ناخبينا بكل قوة
العميد سريع: المساحة المحررة في عملية فجر الانتصار بلغت 600 كلم مربع من مساحة محافظة مأرب
العميد سريع: نقول للشعب اليمني إن قواتكم المسلحة أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات
إنطلاق المناورات المشتركة للقوات الجوية والدفاعِ الجوي للجيش الايراني وقوتي الجو والجو فضائية في وسط البلاد
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري
سوريا تدين قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه
الاتحاد الأوروبي: مسؤولون أميركيون وأوروبيون سيلتقون اليوم ممثّلين عن السلطات الجديدة في أفغانستان بوساطة قطرية
لافروف: حلف الناتو يسعى لإعادة نشر قواته في مناطق أخرى بعد مغادرة أفغانستان
الخارجية الروسية: في حال تنفيذ واشنطن مقترح طرد 300 دبلوماسي روسي قد يتم إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا
"اليونيسف": 19 ألف طفل عبروا أحراشا خطيرة في هجرتهم إلى الولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية يقول أمريكا وكوريا الجنوبية تهددان السلام بالحشد العسكري
صندوق النقد الدولي يخفض بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي عام 2021 الى +5.9 %
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باسيل: نحذر من محاولة الغاء البطاقة التمويلية والناس لا يحتملون ما جرى بالرفع الفجائي للدعم
منذ 1 ساعة
12 October، 2021
باسيل
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