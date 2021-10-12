انتهاء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 16:52
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انتهاء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا
منذ 51 mins
12 October، 2021
المجلس الأعلى للدفاع
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