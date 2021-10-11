قتيل و11 جريحا في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 09:10

قتيل و11 جريحا في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري)

منذ 25 mins 11 October، 2021
أخبار موقع المنار

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