قتيل و11 جريحا في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 09:10
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الإثنين يتطرق فيها إلى عدد من المستجدات
وزير الطاقة وليد فياض: عودة شبكة الكهرباء إلى عملها بعد تسلم 6000 كيلوليتر من الغاز أويل من احتياطي الجيش اللبناني
فياض: تلقينا موافقة من مصرف لبنان للحصول على 100 مليون دولار لاستيراد الفيول ما يساعد على زيادة التغذية بحلول آخر الشهر
الشيخ أحمد قبلان: الثقة بالحكومة تبدأ بكسر يد مقاولي الصفقات والأولويات تبدأ بأسعار المحروقات والحاجات المعيشية
الجيش اللبناني: إصابة شخص بجروح وضبط كمية كبيرة من مواد تصنيع المخدرات خلال مداهمة منازل عدد من المطلوبين في بريتال
وزارة الصحة العامة: تسجيل 619 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المفوضية العليا للانتخابات العراقية: نتائج الانتخابات سوف تعلن الاثنين عند الساعة 15:00
خلية الإعلام الأمني في العراق تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات النيابية
رئيس الوزراء العراقي: أتممنا واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات: إلقاء القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية
10 إصابات خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الإحتلال في محيط المقبرة اليوسفية بالقدس بعد تجريف الاحتلال للمقبرة
الهلال الأحمر الفلسطيني: "الشرطة الإسرائيلية" منعت طواقمنا من تقديم الإسعاف الأولي لمصاب في باب العمود بالقدس المحتلة
هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسير زكريا زبيدي مضرب عن الطعام منذ خمسة أيام احتجاجا على ظروف عزله القاسية في سجن بئر السبع
الاحتلال يبعد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أسبوع بعد استدعائه والتحقيق معه لأكثر من 6 ساعات
حزب الله يعرب عن حزنه البالغ لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في قندوز الأفغانية
حزب الله يدعو جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة
حزب الله يدعو السلطات المسؤولة في هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر
ائتلاف ثورة 14 فبراير: ندعو الحكومة الأفغانية المؤقتة الى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الأفغاني وحقن الدماء
اليمن: سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة المعينَين من قبل قوى العدوان
الرئيس التونسي قيس سعيد: انتهت مرحلة اللوبيات والتكتلات داخلياً وهذه مرحلة جديدة في تاريخ البلاد السيادة فيها للشعب فقط
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
قتيل و11 جريحا في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري)
منذ 25 mins
11 October، 2021
حوادث السير في لبنان
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