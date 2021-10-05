توغل محدود لـ 10 آليات للاحتلال الاسرائيلي انطلاقًا من بوابة موقع “صوفا” شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 09:44

توغل محدود لـ 10 آليات للاحتلال الاسرائيلي انطلاقًا من بوابة موقع “صوفا” شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 5 October، 2021
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