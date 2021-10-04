تونس: القبض على عشرات الاشخاص بعمليات هجرة غير شرعية

أحبطت الاجهزة الامنية التونسية عددا من عمليات الهجرة غير الشرعية، في عدد من مناطق البلاد، وألقت القبض على 83 شخصا وحجزت مراكب ومحركات بحرية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية الاثنين “ضبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الشمال، 9 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي”، وحجزت لديهم زورقا مطاطيا ومحركين بحريين وكمية من البنزين”، وتابعت “أحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وألقت القبض على 35 شخصا وحجزت مركبين و3 محركات بحرية”.

ولفتت الوزارة الى ان “وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط والمهدية تمكنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود، وضبط 24 مجتازا وحجز 3 وسائل ودراجة نارية ومبلغا ماليا من العملة التونسية، فضلا عن حجز بندقية صيد عيار 12 دون رخصة مسك”، واضافت “تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من إلقاء القبض على شخص من أجل “تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الأشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

المصدر: روسيا اليوم