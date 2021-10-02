نصف مليون مسنّ يعيشون “الموت الاجتماعي” في فرنسا

يعيش نصف مليون مسنّ حالة “موت اجتماعي” في فرنسا، ما يعني أن لقاءاتهم مع الآخرين معدومة أو نادرة للغاية، وهو رقم ارتفع بنسبة 77% في أربع سنوات وتفاقم بسبب الجائحة.

وأشارت جمعية “إخوة الفقراء الصغار” في مؤشر نشرته بنسخته الثانية بعنوان “الوحدة والعزلة لمن هم فوق سن الستين في فرنسا عام 2021″، إلى أن أزمة “كوفيد-19” والقيود الصحية التي رافقتها، “أوقعت الأشخاص الذين كان لديهم نسيج اجتماعي هش في عزلة قوية”.

وبيّن المؤشر أن عدد المسنّين المعزولين عن أوساط العائلة والأصدقاء ارتفع بأكثر من الضعف (+122%) خلال 4 سنوات، إذ ازداد من 900 ألف عام 2017 إلى مليوني شخص في 2021.

كما أن 1,3 مليون مسنّ لا يرون أبدا أو في مناسبات نادرة جداً، أبناءهم وأحفادهم، في مقابل 470 ألف بحسب المؤشر السابق الصادر في 2017.

وتأخذ الجمعية في الاعتبار أربعة أوساط للروابط الاجتماعية لقياس درجة العزلة لدى المسنين: العائلة، والأصدقاء، والجيران، والجمعيات. وخلص المؤشر إلى أن 530 ألف مسنّ في فرنسا ليست لهم علاقات بأي من هذه الأوساط الأربعة.

ولفتت الجمعية في دراستها التي نُشرت نتائجها لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، إلى أن “الصلات مع الأصدقاء وشبكات الجمعيات تضررت بالقدر الأكبر من تدابير العزل المتتالية”.

وكانت العلاقات مع الجيران الأقل تضرراً في هذا المجال، إذ اقتصر التراجع على 2% مقارنة بعام 2017، كذلك الأمر بالنسبة للعلاقات مع التجار أو المهنيين في الجوار الذين قالت الجمعية إنهم يشكّلون “حصناً بوجه العزلة.

المصدر: الميادين