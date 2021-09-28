لجنة عوائل شهداء المرفأ تعليقاً على اتهامات موجهة لحزب الله: رأي لا يمثلنا.. ونرفض تسييس قضيتنا

أعلنت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وجمعية اهالي الضحايا، رداً على ما تدوالته بعض وسائل الاعلام نقلاً عن عضو اللجنة ريما الزاهد شقيقة الشهيد أمين الزاهد أن “اهالي شهداء مرفاء بيروت يتهمون حزب الله بنيترات الامنيوم في المرفأ وخارجه”، أعلنت أن “ما جاء على لسان الزاهد هو رأي شخصي وبالتالي لا يمثل رأي لجنة عوائل الشهداء لا من قريب ولا من بعيد”.

وأوضحت اللجنة أن “سياستها واضحة وضوح الشمس منذ البداية: نحن لا نتهم ولا نتوجه إلا لمن يتهمه القضاء فقط ونرفض رفضاً قاطعاً اي تسييس لقضيتنا”.

المصدر: موقع المنار