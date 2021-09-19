قطع الطريق أمام محطة كهرباء الهرمل احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 20:26

قطع الطريق أمام محطة كهرباء الهرمل احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي

منذ 13 mins 19 September، 2021
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