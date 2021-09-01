مستشفى رفيق الحريري: 45 إصابة و18 حالة حرجة ووفيتان و696 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 20:10

مستشفى رفيق الحريري: 45 إصابة و18 حالة حرجة ووفيتان و696 لقاحا

منذ 49 mins 1 September، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان
صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 288
AstraZeneca: 408

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 402 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى lالمتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1292 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18

– حالات وفاة: 2

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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