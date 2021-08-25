الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و1676 إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا، بينها حالة في قطاع غزة، وحالتان في طوباس، وحالتان في نابلس وحالة في جنين وحالة في رام الله والبيرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 179، قلقيلية 70، نابلس 257، سلفيت 51، جنين 62، طوباس 15، رام الله والبيرة 57، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 14، الخليل 30، مدينة القدس 59، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 869”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 17، قلقيلية 6، نابلس 38، سلفيت 6، جنين 53، طوباس 10، رام الله والبيرة 10، بيت لحم 4، الخليل 14، ضواحي القدس 4، قطاع غزة 145، مدينة القدس 27”.

المصدر: فلسطين اليوم