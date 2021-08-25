أسرار الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 25-8-2021

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 25-8-2021.

البناء

رصدت مصادر حكومية انتقال تصعيد الخطاب الإعلامي من فريق سياسي من وسائل التواصل الاجتماعي الى ظهور إعلامي لرموز هذا الفريق تحت شعار “الحضور الفاعل شرط للتشكيل”، و”عمرها ما تكون الحكومة”، وأملت ان يكون الهدف مجرد تحسين شروط التفاوض في الربع الأخير للساعة…

اعتبرت مصادر دبلوماسية أنّ تثبيت الرئيس الأميركي لموعد الخروج النهائي من أفغانستان في نهاية هذا الشهر، علامة على قرار حاسم بعدم فتح أيّ نافذة تشنّج مع طالبان، ولو على حساب عملية الإخلاء ورضا الحلفاء، لأنّ الأولوية تبقى للانسحاب الآمن.

النهار

لوحظ أن محازبين ومناصرين بدأوا ينتقدون بشدة أداء أحزابهم وزعاماتهم، وتحديدا على مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع بعض المعنيين إلى قراءة ما يجري وعدم تجاهله.

رئيس حزب ووزير سابق، تلقى مواقفه ارتياحاً وتقديراً لدى مشايخ طائفته وشريحة كبيرة منها في هذه المرحلة التي تقضي بالتعقل والحكمة.

لوحظ أن أكثر من سفارة عربية وغربية خفضت عدد ديبلوماسييها وموظفيها في لبنان، نظرا إلى تردي الخدمات وعلى خلفيات أمنية.

يتوقع أن يستمر تمرد نواب من أكثر من كتلة وانسحابهم لجملة اعتبارات مناطقية وانتخابية.

الجمهورية

مرجع روحي قال تعليقاً على تفاعلات كارثة التليل إنها المرة الأولى التي تكون فيها أجواء الحذر مرتفعة على هذا النحو بين مكونات المجتمع العكاري.

تقول جهات سياسية إن مسؤولاً حالياً يواجه ما واجهه سلفه لجهة إبداء مسؤول آخر إيجابية حيال ملف أساس ثم يعمل عكسها.

تساءلت أوساط متابعة عن بقاء دولار منصة تعميم مصرف لبنان على 3900 ليرة فيما أصبحت منصة المحروقات على 8000 ليرة.

اللواء

يتنافس نواب حزبيون موزعون بين الكتلتين الأكبر مسيحيا على كسب التأييد عبر خدمات الكهرباء والمحروقات.

لا يستبعد مصدر قضائي تراجع الملاحقة بحق مسؤول نقدي كبير كشرط لاسهامه في تجاوز الأزمات الحياتية المتزايدة.

المصدر: الصحف اللبنانية