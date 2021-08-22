جونسون يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في أفغانستان

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الوضع في أفغانستان. وأطلع جونسون، غوتيريش على “التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بأفغانستان”. واتفقا جونسون وغوتيريش، على “مواصلة العمل المشترك بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان”.

هذا وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

المصدر: سبوتنيك