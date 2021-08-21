الجزائر تعرب عن قلقها إزاء “تصاعد الهجمات الإرهابية” في دول الساحل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 03:22

الجزائر تعرب عن قلقها إزاء “تصاعد الهجمات الإرهابية” في دول الساحل

منذ 1 ساعة 21 August، 2021
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