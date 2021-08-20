وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار والاتحاد الأوروبي يؤكدون ضرورة فتح ممرات آمنة في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظرائه في مجموعة السبع الكبار والمفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل الوضع في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن المشاركين في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو، أكدوا على “ضرورة فتح ممر آمن أمام جميع من يرغبون في مغادرة أفغانستان وضرورة تسوية سياسية شاملة ستحمي الحقوق الأساسية لجميع الأفغان”.

وأضاف أن وزراء الخارجية اتفقوا على أن علاقات المجتمع الدولي مع “طالبان” ستعتمد على سلوك الحركة، وليس على تصريحاتها.

وأكد أن بلينكن ونظراءه تبادلوا الآراء حول محاربة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية والهجرة، واتفقوا على مواصلة الاتصالات بشأن تلك القضايا.

المصدر: وكالات