الحاج حسن: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

دعا رئيس تكتل “نواب بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن الى “تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، حتى يكون هناك وقف للإنهيار في البداية وبعد ذلك نتحدث عن المعالجة والحلول”.

وقال الحاج حسن خلال المجلس العاشورائي في مقام السيدة خولة بنت الحسين(ع) في بعلبك مساء الثلاثاء “تذكرون الحملات الإعلامية والسياسية على دعوتنا لإصلاح النظام ولكن عندما يأتي رئيس إحدى الدول الأجنبية إلى لبنان ويقول من ضمن المبادرة إصلاح النظام تقبلوا ذلك”.

وتابع الحاج حسن “كان ينبغي إصلاح النظام منذ زمن، ولكن معظم القوى السياسية في لبنان كانت تعارض”، واضاف “نظامنا الاقتصادي مليء بالشوائب والسلبيات والثغرات من سياسة الدين العام التي صوتنا ضدها طوال تجربتنا النيابية والوزارية، إلى الاحتكارات والمافيات والامتيازات التي عملنا ضدها بالقانون والسياسة إلى تهميش الزراعة والصناعة إلى الإنماء غير المتوازن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام