أسعار النفط تهبط بضغط بيانات صينية دون التوقعات

تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية بضغط بيانات صينية جاءت دون توقعات المحللين، إلى جانب استمرار تأثيرات سلالات فيروس كورونا على الأسواق.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية أن إجمالي مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية نمت بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بتوقعات تتجاوز 11 بالمئة.

وعند الساعة 06:48 (ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1.26 بالمئة أو 89 سنتا إلى 69.70 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.44 بالمئة أو دولارا واحدا إلى 67.21 دولارا للبرميل.

وبحسب الهيئة الصينية، نما الناتج الصناعي بنسبة 6.4 بالمئة خلال يوليو على أساس سنوي، في وقت كان محللون يتوقعون زيادة بأكثر من 7.5 بالمئة.

وعادت سلالات كورونا لترفع أعداد الإصابات مجددا حول العالم، على الرغم من تسارع عمليات التطعيم ضد الفيروس، خاصة لدى الاقتصادات الرئيسة المستهلكة للنفط.

المصدر: رويترز