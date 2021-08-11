وزارة الصناعة: بدء تنفيذ الآلية النهائية لاستيراد الصناعيين الديزل اويل مباشرة لزوم صناعاتهم

أعلنت وزارة الصناعة، في بيان، أنها “بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للجمارك وجمعية الصناعيين اللبنانيين، أنجزت الاجراءات النهائية لآلية استيراد الصناعيين مادة الديزل اويل غير المدعوم مباشرة لزوم صناعاتهم عبر الشركات المستوردة للمشتقات البترولية أو مباشرة من مصدرها”، مشيرة الى ان “هذه الآلية أتت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/5/2004، على أن يتم تحديد السعر بحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه”.

ودعت الوزارة “الصناعيين الراغبين في الاستفادة من الآلية المذكورة، التواصل مع المدير العام الجمعية طلال حجازي عبر البريد الالكتروني: ali@ali.org.lb “.

المصدر: وزارة الصناعة