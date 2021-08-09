الرئيس بري: لإحياء المراسم العاشورائية بما يعزز مناخات الوحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 17:06

الرئيس بري: لإحياء المراسم العاشورائية بما يعزز مناخات الوحدة

منذ 2 ساعة 9 August، 2021
الرئيس بري
لبنان

أمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن “تشكل مناسبتا الهجرة النبوية الشريفة وذكرى عاشوراء بما تحملان من دروس وعبر في التضحية وهجرة للسيئات محطة في كيفية مقاومة ودرء الإفساد في البلاد وصون كرامة العباد”.

ودعا الئريس بري الاثنين إلى “إحياء المراسم العاشورائية بما يعزز مناخات الوحدة ويحفظ لهذه المدرسة الرسالية الانسانية خلودها وديمومتها وسموها”، وشدد على “ضرورة تطبيق أعلى معايير الوقاية والحماية الصحية والطبية من فيروس كورونا خلال إحياء هذه المجالس، فالحسين باستشهاده صان القيم وعلمنا كيف نعيش عندما علمنا كيف نستشهد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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