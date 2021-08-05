معلومات اولية: طائرات العدو الحربية تستهدف منطقة حرجية بصواريخ جو – أرض في منطقة الدمشقية في خراج بلدة العيشية (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 5 2021 - 02:30

معلومات اولية: طائرات العدو الحربية تستهدف منطقة حرجية بصواريخ جو – أرض في منطقة الدمشقية في خراج بلدة العيشية (مراسل المنار)

منذ 1 ساعة 5 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة