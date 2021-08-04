كورونا في البرازيل.. 1209 وفيات في 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 32316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ووفقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البلاد 1209 وفيات بكوفيد-19.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليونا و985817 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 558432.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تشغل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز