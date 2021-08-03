حزب الله بذكرى انفجار المرفأ: ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة بعيدا عن الاستغلال ‏السياسي

قال حزب الله في بيان له الثلاثاء “‏في ذكرى الفاجعة الوطنية الكبرى بانفجار مرفأ مدينة بيروت في الرابع من آب التي ‏طالت لبنان واللبنانيين، نتقدم مجددا بأحر التعازي وأصدق آيات المواساة ‏لعوائل الشهداء الأعزاء وإلى كل الجرحى الذين نأمل أن ينالوا نعمة الشفاء الكامل”.

وعبر حزب الله عن “تضامنه الصادق مع كل المتضررين ويستذكر بألم شديد معاناة اللبنانيين في ‏تلك الساعات العصيبة والغيمة السوداء التي عبرت سماء بلدنا وتركت آثارها وأضرارها ‏على كافة المستويات”، وشدد على “ضرورة تكاتف اللبنانيين وتماسكهم لتجاوز المحنة الأليمة، والعمل الجاد ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية وصدق بعيدا عن الاستغلال ‏السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة التي تخفي في طياتها ‏الكثير من الأهداف الخبيثة وأهمها تغييب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، وبالتالي منع ‏المحاسبة ومحاكمة المقصرين والمرتكبين لهذه الجريمة البشعة”.

وطالب حزب الله “الجهات القضائية المعنية أن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما ‏تستحق من العناية والجدية والمسؤولية بعيداً عن الاستنساب والضغوط والمصالح وأن ‏تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم”، وتابع أن “نضع بالتالي حداً ‏نهائياً وقاطعاً أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه ‏الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وآلام اللبنانيين ومصيرهم”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله