الرئيس عون في عيد الجيش: وحدة اللبنانيين باب الخروج من النفق المظلم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2021 - 12:18

الرئيس عون في عيد الجيش: وحدة اللبنانيين باب الخروج من النفق المظلم

منذ 54 mins 31 July، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

في رسالة بمناسبة عيد الجيش اللبناني في الاول من آب، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم الذي يعبرون به.

رئيس الجمهورية قال انه لا يمكن لعيد الجيش أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت
التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان، مؤكدا انه بالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية القاسية فان الجميع يشعرون أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية.

واعتبر رئيس الجمهورية ان التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية، متوجها الى العسكريين قائلا: أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات واسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل اليكم مهمة الدفاع عنها.

المصدر: قناة المنار

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