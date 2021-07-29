الوفاء للمقاومة: لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد

أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان أن “لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد على اعتبار أنّها ضرورة”، ورأت “وجوب التوصل إلى الحقيقة الكامنة وراء تفجير مرفأ بيروت، ومحاكمة كل من ثبت له سهمٌ بوقوعها”.

وحيّت الكتلة الخميس “الجهود التي بذلها الجيش اللبناني والدفاع المدني والأجهزة المختصة والجمعيات والمواطنون في مكافحة الحرائق المتمادية التي أصابت قضائي عكار والهرمل وتسببت بأضرار جسمية”.

وتابعت الكتلة “مع افتقاد المجلس النيابي للزميل والنائب السيد مصطفى الحسيني، فإننا نتوجّه بأحرّ التعاز إلى أسرة الراحل العزيز وإلى كل الزملاء والكتل”، راجية “من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام