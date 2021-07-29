الرئيس بري تابع موضوع الحرائق.. وشكر سوريا على المساعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2021 - 18:42

الرئيس بري تابع موضوع الحرائق.. وشكر سوريا على المساعدة

منذ 1 ساعة 29 July، 2021
الرئيس بري
لبنان

تابع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موضوع الحرائق التي اندلعت في أحراج القبيات والقرى المحيطة والتي إمتدت باتجاه الهرمل وجروده والتي لا تزال متواصلة حتى الساعة.

وقد أجرى الرئيس بري لهذه الغاية اتصالات مع الجهات والوزارات المعنية لبذل أقصى الجهود للسيطرة على الحرائق وتقييم الاضرار كما أعطى الرئيس بري توجيهاته لكشافة الرسالة الاسلامية، لا سيما جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والدفاع المدني فيها لوضع كل امكانتهما للمؤازرة فورا في عمليات الاطفاء والانقاذ.

كما توجه رئيس المجلس بالشكر للقيادة السورية على مسارعتها في تقديم المساعدة والمؤازرة لاخماد الحرائق، منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها قوى الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية والدفاع المدني اللبناني وفرق الصليب الاحمر اللبناني والفرق المتطوعة في الجمعيات والاندية الكشفية والبيئية والمجالس البلدية للسيطرة على الحرائق .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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