نتائج الاستشارات النيابية في قصر بعبدا: نجيب ميقاتي 72 صوتا، لا تسمية 42، نواف سلام 1 ، غياب 3 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 18:40

نتائج الاستشارات النيابية في قصر بعبدا: نجيب ميقاتي 72 صوتا، لا تسمية 42، نواف سلام 1 ، غياب 3

منذ 2 ساعة 26 July، 2021
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