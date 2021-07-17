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July 17 2021 - 23:38

بالصور.. الرئيس الأسد وعقيلته وأولادهما يقومون بجولة في حي الميدان في دمشق

منذ 15 mins 17 July، 2021
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سورية - عربي وإقليمي

قام الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء وأولادهما مساء يوم السبت بجولة في حي الميدان بالعاصمة دمشق.

ووثقت صور لحظة وصول الرئيس السوري إلى حي الميدان، وقيامه وعقيلته أسماء وأولادهما بجولة في المكان.

ونشرت بثينة شعبان المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية مقطع فيديو وعلقت قائلة: “السيد الرئيس بشار الأسد في حي الميدان الدمشقي بين شعبه وأهله ومحبيه”.

وأدى الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من 7 سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

وأكد الأسد في كلمته أن تحرير ما تبقى من أرض سوريا ما زال أولوية.

ودعا الرئيس الأسد خلال كلمته من “غرر به وراهن على سقوط سوريا إلى العودة لحضن الوطن”، معتبرا أن أحد أكبر العوائق الآن يكمن في تجميد الأموال السورية في المصارف اللبنانية”.

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المصدر: مواقع

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