دبلوماسيون روس يزورون رجل الأعمال الروسي بوت المسجون في الولايات المتحدة 

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأميركية، أن دبلوماسيين روس التقوا مع المواطن الروسي، فيكتور بوت.

و قالت السفارة في بيان، اليوم السبت ” زار الدبلوماسيون الروس مؤخرًا المواطن الروسي فيكتور بوت في سجن ماريون… من أجل تقديم المساعدة القنصلية والقانونية…. وأكدنا لمواطننا أننا سنواصل الدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه. وسنواصل تقديم المساعدة اللازمة لمواطنينا”.

والجدير بالذكر أن المواطن الروسي فيكتور بوت، اعتقل في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال مارس/آذار من العام 2008، وتمَّ تسليمه لواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وبعد عام اعتبرته المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك مذنباً بالتآمر، بعد اتهامه ببيع أسلحة لجماعة “القوات المسلحة الثورية” في كولومبيا، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، وفي أبريل/نيسان عام 2012، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً، وهو الحكم الذي آثار استنكار موسكو، المدافعة عن حقوق مواطنيها داخل أراضي روسيا الاتحادية وخارجها.

المصدر: وكالة سبوتنيك