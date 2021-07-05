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July 5 2021 - 15:00

موظفو الادارات الرسمية واصلوا اضرابهم في المحافظات

منذ 50 mins 5 July، 2021
المنار
المنار
لبنان

ما زالت سرايا الهرمل مقفلة مع بداية الاسبوع الثاني من الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة والمستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، “احتجاجا على تردي الاوضاع وتفاقم الازمات”.

وفي بعلبك، واصل موظفو الإدارات الرسمية ضمن نطاق القضاء إضرابهم المتواصل، تنفيذا لقرار الرابطة “بهدف تحسين الأجور وتخفيض الدوام، واحتجاجا على تجاهل مطالبهم في ظل تدني قيمة العملة الوطنية وغلاء المحروقات والمواد الغذائية والتموينية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية”.

وأعلنت كل الإدارات العامة قي المنطقة التزامها الإضراب وكل ما تقرره الرابطة من تحركات، في حين سجل حضور عدد محدود من الموظفين لمتابعة المعاملات الملحة وانجازها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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