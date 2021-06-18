أماكن التصويت للإيرانيين المتواجدين في العراق للادلاء بارائهم

من المتوقع أن تحظى الانتخابات الرئاسية لجمهورية إيران الإسلامية ، التي ستجرى اليوم في 6 مراكز اقتراع و 14 صندوق اقتراع في وقت واحد في جميع أنحاء إيران الإسلامية ، بشعبية أكبر مما كانت عليه في الفترات السابقة، ولكن ما العناوين التي يجب أن يتوجه إليها الإيرانيون المقيمون في العراق؟.

أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد في بيان لها عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في العراق، بما في ذلك عدد مراكز الاقتراع الثابتة والمتنقلة، وساعات الحضور عند صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم.

۱. مركز اقتراع في بغداد، يتضمن صندوق ثابت وصندوق متنقل ، 2. صندوق في كربلاء المقدسة (1 ثابت و 1 متنقل) ، ۳. صندوق في النجف الأشرف (1 ثابت و 1 متنقل) ۴.صندوق في البصرة (1 ثابت و 1 متنقل) ، ۵. صناديق في أربيل (1 ثابت و 2 متنقل) و ۶. صناديق اقتراع في السليمانية (1 ثابت و 2 متنقل) ليكون المجموع 14 صندوق اقتراع ، بما في ذلك 6 صناديق اقتراع ثابتة و 8 صناديق اقتراع متنقلة لتسهيل تواجد الناخبين وعملية الاقتراع.

يحق لجميع المواطنين الإيرانيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا التصويت، من الذين ولدوا في 28/3/2003 وما قبله المشاركة في هذه الانتخابات من خلال تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر إيراني ساري المفعول.

کفيما يلي مراكز الاقتراع المعلنة في مختلف مدن العراق:

لجان الاقتراع في بغداد

1- السفارة الإيرانية في بغداد على عنوان حي الصالحية – كرادة مريم – حي 222

2- صندوق سيار في الكاظمية المقدسة

عنوان لجان الاقتراع في كربلاء

وبحسب القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء ، فإن الهدف من هذه العناوين هو حضور الإيرانيين الموجودين في العراق لصناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية:

الفرع الاول – القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية الكائنة في شارع الاسكان

فرع رقم 2 – صندوق متنقل لفندق باب الرحمة بالقرب من مرقد الامام الحسين (ع)

عنوان لجان النجف اشرف

1- الفرع رقم 1- القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية الكائنة في حي حويش

2- الفرع الثاني – صندوق الاقتراع المتنقل في مدرسة الإمام الخميني الواقعة في شارع أبو صخير بعد جمعية علوي (سيتم نقل صندوق الاقتراع هذا إلى محافظة الديوانية الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت العراقي من أجل الحصول على أصوات الإيرانيين. المقيمين في الديوانية).

عنوان لجان الاقتراع في اربيل

1- الفرع الأول في القنصلية العامة لأربيل – طريق 30 متر – حي المئذنة 204

2- صندوق متنقل مدينة سوران شارع شورش مدرسة سرقلا

3- صندوق سيار في مقر الشركات الإيرانية بمحافظة دهوك

عنوان اللجان في السليمانية وكركوك

1- صندوق ثابت في مبنى القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية على العنوان: سليمانية ، 60 مترًا ، أمام محطة بنزين بنائي ، بختياري تازه ، فرعي 41 ، رقم 80، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا

2- صندوق متنقل في مدينة كلار على عنوان الشارع الرئيسي لكلار السليمانية امام مستشفى كلير مدرسة الون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً

2- صندوق متنقل في مدينة كلار على عنوان الشارع العام كلار السليمانية امام مستشفى كلار، مدرسة الون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً

3- صندوق متنقل في مدينة حلبجة وعلى العنوان التالي، بالقرب من مبنى المحافظة المركزي، مدرسة بنات حلبجة الشهيدة. من 2 الى 5 مساءا

كما تلفت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية انتباه المواطنين الإيرانيين المقيمين في محافظة كركوك العراقية بانه تم التنسيق، على ان تكون إمكانية الحصول على أصوات أبناء وطننا الأعزاء في محافظة كركوك في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في صندوق الاقتراع المتنقل رقم 2 لهذه القنصلية العامة جاهزة في الأماكن والساعات التالية:

1- في حسينية بيت الزهراء في داقوق من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا

2- مؤسسة تازه الثقافية، من الساعة 2 إلى 5 مساءً.

عنوان اللجان في البصرة

1- قنصلية الجمهورية الاسلامية الإيرانية في البصرة

2- صندوق العماره، مدرسة سيناء للبنات ، بجوار مبنى مجلس المحافظة وفي مكان الشركات الإيرانية حيث يتواجد فيها المئات من الأيدي العاملة الإيرانية.

وستجري الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لجمهورية إيران الإسلامية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً يوم الجمعة 18 يونيو في 14 فرعا ثابتا ومتنقلا في بعثات جمهورية إيران الإسلامية في العراق ، بما في ذلك سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بغداد وقنصليات إيران العامة في النجف وكربلاء والبصرة وأربيل والسليمانية.

ودعت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بغداد ، جميع مواطنيها الأعزاء المؤهلين للمشاركة في هذا الواجب الوطني والديني ، وأعلنت أن المواطنين الذين بلغوا 18 عاما (من مواليد 19 يونيو 2003 وما قبله) يمكنهم المشاركة في الانتخابات باستخدام بطاقة هوية أو جواز سفر إيراني ساري المفعول ، وعليهم الذهاب إلى إحدى مراكز الاقتراع في بعثات جمهورية إيران الإسلامية في العراق والإدلاء بأصوتهم.

ومن المتوقع أن يتوجه المزيد من الإيرانيين المقيمين في العراق إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الجمعة.

وعلى وجه الخصوص، أقليم كردستان العراق الذي يضم عددا كبيرا من الإيرانيين المقيمين هناك، من التوقع أن يشهد حضورا كبيرا للإيرانيين في اختبار مصيري في بيئة أكثر أمانًا.

المصدر: وكالة فارس