المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان نظمت حفل”فجرُ الأمَّة في ظِلالِ الشمس”

في الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الإمام روح الله الموسويّ الخميني (قدس سرُّه) وبرعاية رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الدكتور أبوذر إبراهيمي تركمان أقامت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع بلدية الغبيري حفلا تأبينيّا خطابيًّا بعنوان “فجرُ الأمَّة في ظِلالِ الشمس” حضوريا و عبر الفضاء الافتراضي.

تضمّن البرنامج كلمات لنخبة من الشخصيات عن الإمام الراحل تكريم شخصيات أثرَت المكتبة الإسلامية بكتاباتهاعن الإمام إطلاق كتاب “رسائل إلى روح الله” وتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة (أجمل رسالة إلى الإمام)

كما تضمن أناشيد وأشعار من وحي المناسبة وعرض مقاطع تصويرية تؤرّخ لسيرة الإمام.

للإطلاع على الملف أضغط هنا :

المصدر: المستشارية الثقافية الإيرانية