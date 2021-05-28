قرار بتأليف لجنة لمتابعة مشاركة المغتربين بالخارج في انتخابات 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2021 - 17:02

قرار بتأليف لجنة لمتابعة مشاركة المغتربين بالخارج في انتخابات 2022

منذ 20 mins 28 May، 2021
اجتماع عكر فهمي
لبنان

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إجتماعا في وزارة الخارجية، في حضور الأمين العام للوزارة هاني الشميطلي، المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، والمدير العام بالتصرف في وزارة الخارجية جوزف نصير.

وبحث المجتمعون في “التحضيرات للإستحقاق الإنتخابي لسنة 2022 والذي سيجري للمغتربين في الخارج ومراحل تنفيذ الإنتخابات، إضافة الى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الإنتخابات الماضية، مع الأخذ في الإعتبار إنتخاب 6 نواب سيمثلون المغتربين”.

واتفق المجتمعون على “بتأليف لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية من الوزيرين عكر وفهمي والأمين العام للخارجية هاني الشميطلي والمدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، على أن تستعين اللجنة لاحقا بمن تراه مناسباً، وجرى الإتفاق على عقد إجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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