باسيل: الهدف هو الاسراع بتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “بالاولوية من كلمته هي حث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيل وليس لسحب التكليف منه والهدف هو الاسراع بتشكيل حكومة لتنفيذ اصلاحات”.

ولفت باسيل في خلال كلمة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السبت الى أنه “لا يمكننا أن نضع برنامجا اصلاحيا كاملا اذا لم يكن هناك حكومة والاصح أنه لا استقرار سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا في البلد اذا لم نؤلف حكومة، ولا نقاش في هذا الموضوع”.

واضاف باسيل “كما لا نقاش على أن رئيس الحكومة المكلف هو الحريري وهذا الامر سلمنا به منذ البداية، بغض النظر عن موقفنا منه، كما أننا لم نطرح اشكالية ميثاقية عليه بسبب الظروف الاستثنائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام