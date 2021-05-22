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May 22 2021 - 12:12

المانيا تحظر مظاهرات مؤيدة لفلسطين

منذ 1 ساعة 22 May، 2021
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أخبار دولية - المانيا

قررت الشرطة الألمانية حظر مظاهرات داعمة لفلسطين كان من المقرر انطلاقها اليوم السبت.

وكانت مجموعات فلسطينية في ألمانيا دعت إلى تنظيم مظاهرتين في ولاية المانية تضامنًا مع ابناء شعبهم في القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة.

وكالة الأنباء الألمانية، قالت إن التظاهرة الأولى كانت ستنطلق في حي كرويتسبرج ببرلين، والثانية مساء السبت تحت شعار “مسيرة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين” من ميدان ألكسندربلاتس إلى ساحة بوتسدامربلاتس بمشاركة ألفي شخص.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا في برلين قرار حظر الشرطة تنظيم المظاهرات الرافضة لسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لمظاهرتين كبيرتين أيضًا لمعارضي إجراءات كورونا يومي السبت والأحد.

المصدر: فلسطين اليوم

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