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May 21 2021 - 15:20

روسيا: مصرع 8 عمال تسمما بالغاز في جنوب البلاد

منذ 32 mins 21 May، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

لقي ثمانية عمال روس مصرعهم الجمعة متسممين بالغاز أثناء قيامهم بأعمال إصلاح في شبكة المجاري.

وقالت مصادر روسية إن “هذه الحوادث أثناء إصلاح شبكات الماء والمجاري تعتبر أمرا شائعا، لكنها نادرا ما تؤدي إلى مثل هذا العدد من الضحايا”، وتابعت “يتمثل الخطر في العمل في ظل وجود تركيز عال من النيتروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان والأمونيا وغازات أخرى”.

وأوضحت المصادر “مع بداية الدفء حيث تجاوزت الحرارة في المنطقة 25 درجة مئوية تزداد عملية انبعاث وتراكم الغازات السامة في المجاري”.

المصدر: روسيا اليوم

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