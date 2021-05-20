كورونا في البرازيل.. تسجيل 2641 وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2021 - 09:10

كورونا في البرازيل.. تسجيل 2641 وفاة جديدة

منذ 30 mins 20 May، 2021
كورونا في البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 79219 إصابة و2641 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79219، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 15.8 مليون حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 مايو 85536 حالة، وفي 15 مايو 67009، وفي 16 مايو 40941، وفي 17 مايو 29916، وفي 18 مايو 75445.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2641 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 441691 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 14 مايو 2211 حالة، وفي 15 مايو 2087، وفي 16 مايو 1036، وفي 17 مايو 786، وفي 18 مايو 2513.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة