كورونا في البرازيل.. تسجيل 75445 إصابة و2513 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 75445 إصابة و2513 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 75445، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 15.73 مليون حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 مايو 85536 حالة، وفي 15 مايو 67009، وفي 16 مايو 40941، وفي 17 مايو 29916.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2513 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 439050 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 14 مايو 2211 حالة، وفي 15 مايو 2087، وفي 16 مايو 1036، وفي 17 مايو 786.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: وكالة رويترز