قناة القدس اليوم الفضائية تستنكر استهداف مقرها في غزة

دانت قناة القدس الفضائية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إقدام العدو الصهيوني على استهداف برج الشروق وسط مدينة غزة الذي يحتضن مقر القناة مع العديد من المؤسسات الإعلامية والمجتمعية والمكاتب الخاصة، وذلك في اعتداء وحشي يندرج تحت إطار جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني وبحق المؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا وحقوقيا للجم هذا العدوان والغطرسة الصهيونية.

وقالت القناة في بيان إنه أمام هذا العدوان الغاشم الذي يهدف لاسكات صوت الحق، وإخفاء عدسات الكاميرات التي تفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتناصر مقاومة شعبنا على كل شبر من فلسطين التاريخية ضد الاحتلال وممارساته العنصرية، تؤكد قناة القدس اليوم أنها رغم استهداف مقرها ستبقى حاضرة في فضاء الإعلام من فلسطين ونحو كل فلسطين، وستبقى التغطية مستمرة حتى نوثق عبر شاشتنا تحرير القدس وفلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني المتغطرس.

كما توجهت قناة القدس برسالة فخر وعز للمقاومة الباسلة وتشد على أيدي المجاهدين الأبطال، والتحية أيضا لكافة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الذين يقفون في خندق واحد مع مجاهدي المقاومة ويعرضوا حياتهم للخطر في كل لحظة ونشد على أيديهم لنفضح سويا جرائم العدو الغاصب.

المصدر: بريد الموقع